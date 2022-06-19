Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
HSK yaz kararnamesini tamamladı
HSK, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesini tamamladı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesini tamamladı.
Halil Koç başkanlığında toplanan HSK 1. Dairesince son şekli verilen kararname ile 5 bin 75 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
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Etiketler: HSK
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