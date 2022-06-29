Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
HSK, Şanlıurfa'daki hakim hakkında inceleme başlattı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir avukata yönelik onur kırıcı davranışlarda bulunduğu ileri sürülen Şanlıurfa 2. İcra Hukuk Mahkemesi hakimi hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna inceleme ve soruşturma izni verdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından, bir avukata onur kırıcı davranışlarda bulunduğu öne sürülen hakim hakkında HSK'ye inceleme ve soruşturma izni verildi.
Bunun üzerine HSK tarafından müfettiş görevlendirilerek iddiaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Etiketler: Bekir Bozdağ HSK Şanlıurfa
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