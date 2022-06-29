Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 14:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit davası: 2 sanığa hapis cezası
[Fotoğraf: Arşiv]
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajları gönderen 2 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Hüseyin Ateş 2,5 yıl, Ersin Başkan ise 2 yıl hapis cezası aldı.
Hüseyin Ateş ve Ersin Başkan elektronik posta yoluyla Hrant Dink Vakfı'nı hedef alan mesajlar göndermişti.
Tehdit içerikli mesajlar üzerine "Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçlamasıyla haklarında dava açıldı.
İstanbul 56'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı.
"Tehdit" suçundan Hüseyin Ateş 2,5 yıl, Ersin Başkan ise 2 yıl hapis cezası aldı.
Etiketler: Hrant Dink
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