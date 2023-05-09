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Gündem
TRT Haber 09.05.2023 10:52

'Hesapçı' şebekesi deşifre oldu

Banka hesaplarını para karşılığı kiralayan ve dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları bu hesaplardan çeken şebeke çökertildi. Ekipler, şebeke üyelerinin karmaşık dolandırıcılık oyununu deşifre etti. Operasyonun ayrıntılarına TRT Haber ulaştı.

Büşra Çelik
Büşra Çelik
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İstanbul Siber Suçlarla Mücadele polisi, internette sahte banka sitesi kurarak kredi çekmek isteyenleri dolandıran şebekeye yönelik operasyon düzenledi. 

Sahte site üzerinden kredi başvurusu yapanların hesap bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, parayı çekebilmek için planın ikinci ayağını devreye sokarak Telegram'da kurdukları grup üzerinden komisyon karşılığında banka hesabı kiraladıklarını duyurdu. Sonra da "hesapçı" olarak nitelendirilen kişilerle bağlantı kuran şebeke üyeleri hesapçılara aktarılan parayı çekti.

Bunun üzerine bilişim yoluyla dolandırıcılık yapıldığını tespit eden polis harekete geçti.

Ekipler "hesapçı" gibi dolandırıcılarla yazışarak randevu talep etti. Polis kafede buluştuğu dolandırıcıları suçüstü yakalayarak aralarında hesapçıların da olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Parayı altına çevirdiler

Şüphelilerin yüklü miktardaki paraları ATM'den çekemedikleri zaman kuyumcuda altına çevirdiği öğrenildi.

'Hesapçılar' dolandırıcılığa ortak olduklarını bilmediklerini öne sürdü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 35 bin lira, çok sayıda sim kart ve telefon ile bir silah ele geçirildi.

Çanakkale'de yaşadığı tespit edilen mağdurlardan birine parası teslim edildi.

Kamera: Sabri Karagöz

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