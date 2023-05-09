Erzurum'da yaşanan olaylarla ilgili Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, 7 Mayıs günü Erzurum'da yaşananlarla ilgili bir askerin gözaltına alındığını ve sözleşmesinin de feshedildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"7 Mayıs 2023‘te Erzurum’da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli P.Uzm. Çvş. M. Akif Keleş gözaltına alınmıştır. Uzman Çavuş hakkında derhal idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda Uzman Çavuş'un sözleşmesi feshedilmiştir. P.Uzm. Çvş. M. Akif Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021’de “ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir."