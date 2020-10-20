Bir grup partiliyle Diyarbakır HDP İl Başkanlığına gelen Remziye Tosun, partiden çıkarken evlatları için nöbet tutan ailelere hakaret etti. Bunun üzerine ailelerle HDP'li Tosun arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesini polisler önledi.

Ailelerin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, Remziye Tosun hakkında 'hakaret' suçundan soruşturma başlattı.