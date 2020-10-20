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HDP'li vekile annelere hakaret soruşturması
[Fotoğraf: AA Arşiv]
HDP il binası önünde eylem yapan ailelere hakaret ettiği gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı.
Bir grup partiliyle Diyarbakır HDP İl Başkanlığına gelen Remziye Tosun, partiden çıkarken evlatları için nöbet tutan ailelere hakaret etti. Bunun üzerine ailelerle HDP'li Tosun arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesini polisler önledi.
Ailelerin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, Remziye Tosun hakkında 'hakaret' suçundan soruşturma başlattı.
Etiketler: Terör Örgütü HDPSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 12:33
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