Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
TSK'dan Libyalı askerlere sahil güvenlik eğitimi
[Fotoğraflar: MSB]
Mehmetçik, Libya'daki faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Libyalı askerlere Sahil Güvenlik Eğitimi verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, "Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması" kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam edildiğini duyurdu.
Bu kapsamda yerel unsurlarla sağlanan koordine sonrası Libyalı askerlere Sahil Güvenlik Eğitimi verilmeye başlandığı kaydedildi.
O anlara ait fotoğraflar da bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Yerel unsurlarla sağlanan koordine sonucu Libyalı askerlere Sahil Güvenlik Eğitimi verilmeye başlandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/UoDqwgiWDB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 20, 2020
Etiketler: Askeri OperasyonSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 12:06
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