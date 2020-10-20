Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, "Dara Kato" kod adlı terörist Ahmet Bal'ın bazı PKK mensuplarıyla gizli toplantı yapacağını tespit etti. MİT, toplantının yapılacağı yeri de teyit ederek harekete geçti.

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) geçen günlerde düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan ve 10 milyon TL ödülle aranan Ahmet Bal ile beraberindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

[Terörist Ahmet Bal bu yıl ocak ayında sözde Metina istihbarat ve halkla ilişkiler sorumlulusu olarak görevlendirilmişti.]

MİT'in takibindeydi

MİT, 2018-2019 yılları arasında Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı ve terörist aktaran terörist Ahmet Bal'ın özel görevlendirmeyle bu yıl Metina'ya geldiğini ve Türkiye'nin bölgedeki askeri operasyonlarına ilişkin bilgi topladığını tespit etti.

2009'da PKK'ya katılan Ahmet Bal 2015'e kadar yurt içi kırsal alanında güvenlik güçlerine karşı birçok eyleme katıldı. 2018'de Suriye'ye geçerek YPS çalışmalarında yer aldı. Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı ve terörist aktarımlarını gerçekleştiren kuryelerin sorumluları arasındaydı.