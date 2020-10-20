Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ile Zap'ta düzenlenen hava harekatlarıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadale kapsamında sınır ötesi operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap’ta belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.
#PençeKaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap’ta belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 20, 2020
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/uD8uw4HS3O