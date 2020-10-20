Terörle mücadale kapsamında sınır ötesi operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap’ta belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.