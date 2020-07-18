HDP'de skandal iddialar iki milletvekilini partiden uzaklaştırdı. Muş Milletvekili Mensur Işık eşini darp ettiği iddiaları üzerine disipline gönderilmişti.

HDP de bir skandal da Mardin Milletvekili Çelik'ten geldi.

Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in 24 Haziran 2018 seçimi öncesinde Mardin'de bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Olay yargıya taşındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenleyerek Meclis'e gönderdi.

İddiaların ardından Tuma Çelik, "Partimin zarar görmemesi ve bu iddianın suistimal edilmemesi için HDP’den istifa etme kararını aldım" açıklaması yaptı.

Çelik'in istifasıyla HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 57'ye düştü.