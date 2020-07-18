Çözülme sürüyor, 1 terörist daha teslim oldu
Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li terörist Mardin Nusaybin’deki hudut karakoluna teslim oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seri operasyonları ve bir yandan yürütülen ikna çalışmaları terör örgütü PKK'daki çözülmeyi hızlandırıyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li teröristin daha Mardin Nusaybin’deki hudut karakoluna teslim olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li terörist daha Mardin Nusaybin’deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.
Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li terörist daha Mardin Nusaybin’deki hudut karakolumuza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/qZBuB8IHE4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 18, 2020
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