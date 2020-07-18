Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seri operasyonları ve bir yandan yürütülen ikna çalışmaları terör örgütü PKK'daki çözülmeyi hızlandırıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li teröristin daha Mardin Nusaybin’deki hudut karakoluna teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li terörist daha Mardin Nusaybin’deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.