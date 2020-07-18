Haber Giriş: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu'ndan Seyfi Dursunoğlu için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'na Allah'tan rahmet diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Seyfi Dursunoğlu'nun vefatı nedeniyle Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu mesajında, "Sanat dünyamızın sevilen ismi, tiplemeleriyle halkın sevgisini kazanan usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Haberler
- 02:47
- 02:36
- 02:22
- 02:06
- 00:55
Sıradaki Haber
Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği fabrikanın temeli atılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz