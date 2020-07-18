Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye'den Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımı
Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Venezuela'ya indi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, COVID-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağın Venezuela'ya indiği belirtildi.
Açıklamada, uçağı Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreazave ve Büyükelçi Şevki Mütevellioğlu'nun karşıladığı ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya mektup
Yardım malzemeleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya yazdığı mektup da yetkililere teslim edildi.
Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rodriguez de video konferans yöntemiyle malzemelerin teslim törenine katıldı.
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