HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Bir gazetecinin, "Millet İttifakı'nın HDP ile iş birliği yaptığı" yönündeki haberleri anımsatması üzerine Paylan, şunları söyledi:

"HDP ile yan yana durmak onurdur ama HDP'yi kriminalize etmeye çalışan bir saray anlayışı var. Maalesef muhalefet de yeterli cesareti gösteremiyor. Biz, yerel seçimle ilgili bir ittifak yapmadık, bunun adını 'güç birliği' koyduk. 'Bölgede kayyumları defedeceğiz, saraya geri göndereceğiz' dedik ama batıda da AKP ve MHP'nin kaybetmesi için elbette ideal adaylar olmayabilir ama en azından en güçlü adaya, eğer ki bizim ilkelerimize çok ters değilse destek verebileceğimizi söyledik. Bu, HDP'nin yüce gönüllülüğüdür."

Kaynak: AA