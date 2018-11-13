  • 13 KASIM 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 5.497
    EURO 6.2
  • BIST 92857.1
    ALTIN 212.356
Buradasınız : » » HDP Eş Genel Başkanı Buldan hakkında fezleke düzenlendi

HDP Eş Genel Başkanı Buldan hakkında fezleke düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve üç milletvekili hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke düzenledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
HDP Eş Genel Başkanı Buldan hakkında fezleke düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve 36 milletvekili hakkında fezleke hazırladı.

Buldan hakkında 21 Haziran 2018'de Siirt Cumhuriyet Meydanı'ndaki konuşması, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında sosyal medya hesabından 24 Mayıs 2018'deki paylaşımları ile 8 ve 9 Eylül 2018'de Diyarbakır'da yaptığı konuşmalar, Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında 21 Mart 2018'de Tunceli'deki nevruz etkinliğinde yaptığı konuşma, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında da 21 Mart 2018'de Ağrı'daki nevruz etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle fezlekeler hazırladı.

Fezlekeler, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Kaynak: AA  

Etiketler: pervin buldan, hdp, fezleke
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER