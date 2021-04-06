Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
HDP binasında örgütsel dokümanlar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
HDP Adıyaman İl Başkanlığında, terör örgütü PKK'ya ait örgütsel dokümanlar ele geçirildi. İl Başkanı ve 3 yönetici ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman'da terör örgütü PKK'nın propagandasının yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.
HDP il binasına operasyon düzenleyen ekipler, binada yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın kitapları, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterleri ele geçirdi.
HDP Adıyaman İl Başkanı M.A.A. ile parti yöneticileri M.H. H.A. B.G. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: HDP PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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