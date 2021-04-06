İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman'da terör örgütü PKK'nın propagandasının yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.

HDP il binasına operasyon düzenleyen ekipler, binada yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın kitapları, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterleri ele geçirdi.

HDP Adıyaman İl Başkanı M.A.A. ile parti yöneticileri M.H. H.A. B.G. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.