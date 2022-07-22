Kamuoyunun neredeyse her gün ses getiren bir şiddet olayına şahitlik ettiği belirtilen raporda, şunlar belirtildi:

"Durumun vahameti, Konya Şehir Hastanesinde görevli Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başındayken bir hasta yakınının silahından çıkan kurşunlarla katledilmesiyle bir kez daha hatırlanmış oldu. Bu elim olay, şiddete karşı cezai müeyyidelerin artırılmasını, sorunun çözümü yolunda çok da iyimser olunmaması gerektiğini ortaya koymuş oldu. Çünkü sağlıkta şiddet sorunu, yılları bulan ihmaller nedeniyle çok yönlü ve çok boyutlu bir kangrene dönüşmüş durumda."

Her dört sağlık çalışanından birinin fiziksel şiddete uğradığı, tehdit, küfür ve hakaret gibi şiddet türleriyle de bu oranın katlandığı bildirilen raporda, "Acilen yapılması gereken, şiddete karşı duyarlılığı artıracak toplumsal seferberliktir. Resmi ya da özel tüm kurum ve kuruluşlar, bu süreçte aktif rol almalıdır." değerlendirmesine yer verildi.

Sağlık Bakanlığının, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinden sonra bazı hastane girişlerine X-Ray cihazı yerleştirmeye başlamasının geç de olsa önemli bir adım olduğu, uygulamaya ülke genelindeki tüm sağlık merkezlerini dahil etmek gerektiği belirtildi.

Güvenliği sağlamakla görevli personelin yetkilerinin genişletilmesi gerektiği aktarılan raporda, "Şiddet uygulayanların önemli bir bölümünün hasta yakını olduğunu dikkate alacak olursak, muayene alanlarına birden fazla hasta yakınının girişine izin verilmemelidir. Şiddetin en çok yaşandığı acil servislerdeki yoğunluğun azaltılması amacıyla da bu birimlerde ilave tedbirler alınmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Şiddet olaylarının failleri genel itibarıyla hasta ve hasta yakınları

Sağlık merkezlerinde güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılması gerektiğine işaret edilen raporda, şu bilgiler paylaşıldı:

"Haziran ayı boyunca 32 şiddet vakası yaşandı. 47 saldırgan tarafından gerçekleştirilen bu olaylarda 42 sağlık çalışanı mağdur oldu. Daha önceki aylarda olduğu gibi şiddet olaylarının failleri genel itibarıyla yine aynı kimseler. Ay içerisinde yaşanan 32 şiddet olayının 26'sına hasta ve hasta yakınları neden oldu. Diğer 6 şiddet olayının 5'ine kendini bilmez kişiler sebebiyet verirken, birine de bir yöneticinin neden olduğu tespit edildi. Ay boyunca yaşanan 32 vakanın 28'i hem sözlü hem fiili, 4'ü ise sözlü olarak vuku buldu. 32 şiddet olayının 29'u hastanelerde, biri aile sağlığı merkezinde, biri eczanede, biri ise sahada yaşandı. Haziran ayında 22 doktor, 10 hemşire, 3 güvenlik görevlisi, 2 eczacı, 5 diğer sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı."

Raporda, şiddet vakalarına yol açan 47 saldırgandan 14'ü hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı, gözaltına alınan 10 saldırganın serbest bırakıldığı, 11 saldırgan hakkında soruşturma başlatıldığı, 12 saldırganın da tutuklandığı bildirildi.

"Sorunun kökten çözümünün yegane yolu, toplumsal duyarlılığı artırmaktır"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarını hedef alan şiddetin her geçen gün derinleşen bir sorun olarak sağlık sistemini tehdit ettiğini belirtti.

Doktor Ekrem Karakaya'nın katledilmesinin durumun ne denli ciddi olduğunu gözler önüne serdiğini ifade eden Durmuş, "Bu ve benzer olaylar nedeniyle, sağlık çalışanları işlerine korkarak gider oldular. Meselenin bu noktaya gelmesinde, suçlu aramayı bir tarafa bırakıp, sorunun kökten çözümü için herkesin seferber olması lazım. Bunun için öncelikli görev Sağlık Bakanlığına düşmektedir. Cezalar ne kadar artırılırsa arttırılsın, maalesef caydırıcı olmuyor. Sorunun kökten çözümünün yegane yolu, toplumsal duyarlılığı artırmaktır. Bunun yanında, sağlık merkezlerinde güvenlik tedbirlerini artırmak gerekmektedir." açıklamasında bulundu.