Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözler yer aldı:
"Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."
Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/I4tMd5PSX9
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