Emniyet Asayiş Daire Başkanlığı içerisinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu. Yeni birimin tanıtımını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Doğa koruma polislerinin görevlerini anlattı.

Bakan Soylu, "Hayvanlara yapılan, suç kapsamına giren şiddet ve eziyet bazen sosyal medyada veya haber bültenlerinde gördüğümüz ve vicdanlarımızı yaralayan görüntüler, hayvanları kasten yaralama, işkence etme veya horoz dövüşü gibi suçlar, bu birimin görev tanımına dahildir." dedi.

Doğa koruma polisliği için 260 kursiyer eğitimde. O eğitim biter bitmez 81 ilde göreve başlayacaklar.

İçişleri Bakanlığı, ihbarların daha hızlı yapılabilmesi için bir de mobil uygulama hazırladı.

Bakan Soylu, "Özellikle irtibat kurduk hayvan dostları ile onlar da bu esnada bana bir çok ihbarda bulunuyorlar. İhbar yapabilmenin kolaylaştırılması amacıyla Haydi adlı uygulamanın yazılımına başlandı." ifadelerini kullandı.

"Haydi" uygulamasının yazılımının en geç Eylül ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

Haber: Yiğitcan Karatepe

Kamera: Faruk Ayaz