Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye'nin Ayn- El Arap bölgesinden teröristlerce yapılan ÇNRA/havan saldırısında 4 asker ve 1 sivilin yaralandığını açıkladı.

Terör hedefleri @trthaber canlı yayında vuruldu.



Mehmetçik, Gaziantep Karkamış’ta sınır karakoluna gerçekleştirilen havan mermisi saldırısına misliyle karşılık veriyor.https://t.co/lPlq9Uaqo5 pic.twitter.com/34JabPfcQ0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 12, 2022

Yaralıların hemen hastaneye sevk edildiği ve tedavilerine başlandığı ifade edildi.

[Fotoğraf: AA]

"Misliyle karşılık verilmekte"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir" denildi.

Terör hedeflerinin vurulma anı ise TRT Haber canlı yayınına yansıdı.

6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısının ardından yapılan "cezalandırma atışları" sonucu ilk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Karkamış ve Köprübatı Hudut Karakoluna yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonucunda ilk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terör hedeflerinin vurulduğu anlar @trthaber'de. pic.twitter.com/FJY0jT7F0q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 12, 2022

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısı sonrasında ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları gerçekleştirildi.

Atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede belirlenen hedefler ateş altına alınmaya devam ediyor.

El Bab ilçesine roketli saldırı

Terör örgütü, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesine de roket saldırısı düzenledi.

Roketler, sivillerin yoğun olarak bulunduğu ilçe merkezindeki bulvara ve bazı evlere isabet etti.

Saldırıda ölen yada yaralanan olmazken, maddi zarar meydana geldi.

El Bab ilçesi, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile Şubat 2017'de terörden temizlenmişti.