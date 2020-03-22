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Hava yolu hizmetlerinde KDV yüzde 1'e indirildi
[Fotoğraf: AA]
Hava yolu hizmetlerinde vergi indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı. Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine yüzde 18 olarak uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1'e indirildi. Karar 1 Nisan'da yürürlüğe girecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine 30 Haziran 2020 tarihine kadar yüzde 1 KDV uygulanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemleri duyururken, ''Ekonomik İstikrar Kalkanı'' paketinde iç hava yolu taşımacılığında KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e indirileceğini açıklamıştı.
Karar, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek.
Etiketler: hava yolu kdv kdv indirimiSon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 08:55
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