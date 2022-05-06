Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 13:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hastanelerde tarama amaçlı PCR testi uygulaması kaldırıldı
Sağlık kurumlarında tarama amaçlı PCR testi yapılması uygulaması kaldırıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından tarama amaçlı PCR testleriyle ilgili sağlık kuruluşlarına yazı gönderildi.
Bu çerçevede hastanelerde, ameliyat, endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara yönelik tarama amaçlı PCR testi zorunluluğuna son verildi.
Söz konusu kararın Kovid-19 vaka sayılarının mevcut durumu, hastalığın seyri, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı öğrenildi.
Etiketler: Koronavirüs PCR Testi Sağlık Bakanlığı
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