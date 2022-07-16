Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, güvenlik sistemlerinin hastanelerde uygulamaya alındığı görüntüleri paylaştı.

Güvenlik görevlilerinin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri'nin sağlık çalışanları adına halk tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Koca, "Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırken ki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİMİZİN başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, sağlık çalışanları adına halkımızca memnuniyetle karşılanıyor. Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz.

Bir değişim de hizmet alırkenki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı. pic.twitter.com/5RZzhcqzqp — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 16, 2022

Koca, ayrıca "DoktorumaSaygı" etiketiyle paylaştığı mesajlarında, "Bu doktorlar, balkonlara çıkıp alkışladığımız doktorlardır. Türkiye, bizden de bir doktor çıksın diyen ailelerin ülkesidir" ifadelerine yer verdi.