Haluk Görgün: Türksat 6A ile çok değerli bir döneme girilecek

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, X'teki paylaşımında, Türkiye'nin uzaydaki geleceğinde de savunma sanayisinin imzası olduğunu belirterek, Türkiye'nin savunma sanayisindeki mühendislik gücünün, teknolojisinin ve azminin yıldızı olan ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı fırlatılmak üzere yolcu ettiklerini ifade etti.

Türksat 6A'yı temmuz ayında uzay ile buluşturacaklarını aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK Uzay, uydu sistem tasarım ve alt sistemlerde birçok teknolojiyi geliştirdi. ASELSAN, Ku-Bant uydu haberleşme görev yükü ve X-Bant uydu haberleşme görev yüklerinin yanı sıra ilgili alt ekipmanları tasarlayıp üretti. TUSAŞ, yapısal tasarım ve geliştirme, sistem montaj, entegrasyon ve çevresel testlerin sorumluluğu ile birlikte kimyasal itki alt sisteminin de sorumluluğunu üstlendi. CTECH, uydunun Telemetri ve Telekomut Haberleşmesi için kullanılan alt sistemin tasarım, üretim ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirdi."

Görgün, haberleşmede, Türksat 6A ile çok değerli bir döneme girileceğini belirterek, "Türkiye, haberleşme uydusu bulunan 10 ülkeden birisi olacak. Savunma sanayimizdeki bilgi birikimini ve gelişmişliği, sivil alanda da yaygınlaştırmak için gayretle çalışmayı sürdüreceğiz. Milli teknolojilerimizi uzay için geliştiren tüm firmalarımızı, her bir mühendisimizi tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.