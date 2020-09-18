İstanbul Tuzla'da Şarkıcı Halil Sezai'nin, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp etmesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Büyük tepki çeken görüntülerin soruşturma dosyasına girmesinin ardından Halil Sezai, yeniden savcılığa ifadeye çağrıldı.

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na giderek 1,5 saat ifade veren Halil Sezai, yaşlı adama vurduğunu itiraf etti. Sezai ifadesinde, "Olay günü bir elimde çiçek bir elimde sopa ile bahçesine gittim. Sopa şaka amaçlıydı. Bir anda bana hakaret ve küfür etti. Aramızda arbede çıktı. Bir kaç defa vurdum. Küfür de etmiş olabilirim." dedi.

Komşusunu darbettiği için tutuklanan Halil Sezai'nin yaşlı adamı aralıklarla darp ettiği belirlendi. Halil Sezai ise kendini ilginç sözlerle savundu, elindeki sopa için "Ben odun mu olalım, çiçek mi olalım? diye espri yaptım" dedi. pic.twitter.com/RQI0ATSFgr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 18, 2020

Mahkeme tutuklanmasına karar verdi

Halil Sezai, görüntülerin montaj olduğunu ve kurgulanarak servis edildiğini iddia etti.

Ancak savcılık, Halil Sezai'yi "Silahla Yaralama ve Silahla Tehdit suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Savcılık darp olayında kullanılan sopaları silah saydı. Halil Sezai, mahkemede, "Pişmanım. O an yaptığım şey bir öfke patlaması gibiydi" dedi. Nöbetçi mahkeme, Halil Sezai'nin "Silahla kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi. Şarkıcı Halil Sezai, kararın ardından Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

Kameralara yansıyan darp olayı 15 Eylül'de yaşanmıştı. Sezai, ilk gözaltında verdiği ifadesinde darp sırasında alkolün etkisinde olduğunu savundu. Olayın yaşandığı konutta program çektiklerini, nisan ayından bu yana komşuları tarafından yüksek sesle müzik açılarak "sabote edildiklerini" iddia etmişti. Bu arada, Halil Sezai'nin oturduğu Tuzla'daki villa yeniden kiralığa çıkarıldı. Villanın kapısına 'kiralık' yazısı asıldı.

Aile Bakanlığı: Hadise, toplum vidanını yaralamıştır

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli ve manevi değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmeyen ve kabul edemeyeceğimiz bu hadise, toplum vidanını yaralamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

Kamuoyunda tanınan bir kişi tarafından 67 yaşındaki Hüseyin Meriç büyüğümüzün darp edilmesi hepimizi derinden üzmüştür.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğümüz 16.09.2020 tarihinde, ivedi bir şekilde konuyla ilgili inceleme yapmış ve ekiplerimiz büyüğümüzü evinde ziyaret etmişlerdir.

Mağdura Bakanlığımız hizmet modelleri anlatılmış ve kendisine kanuni hakları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Kendisinin talepleri dahilinde Bakanlığımız konuyu takip edecektir.

Milli ve manevi değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmeyen ve kabul edemeyeceğimiz bu hadise, toplum vicdanını yaralamıştır.

Bakanlığımız, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza gösterilen her türlü şiddetin her zaman karşısında olacaktır.