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Halil Sezai elinden ameliyat oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
67 yaşındaki komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan şarkıcı Halil Sezai ameliyat oldu. Bir gün hastanede yatan Sezai, yeniden cezaevine konuldu.
Ünlü şarkıcı Halil Sezai, sağ elindeki rahatsızlık nedeniyle Marmara Üniversitesi Ortopedi bölümüne götürüldü. Sezai burada ameliyat edildi.
Hastanede 1 gün kalan Halil Sezai, tekrar Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Halil Sezai, Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Kavga sırasında yaralandığı belirtilen Halil Sezai'nin adliye getirilirken de sağ elinin sargılı olduğu görülmüştü.
Etiketler: halil sezaiSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 18:01
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