Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandaların tespit ettikleri mağara ve sığınaklarda PKK'ya ait silah ve mühimmatların ele geçirildiği ifade edildi.

Bu silah ve mühimmatların Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından imha edildiği aktarılan açıklamada, "Arama-tarama faaliyetleri sonucunda 2 EYP, 1 SA-7 güdümlü füze, 1 lançer, 2 bin 143 adet 7,62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 3 bin adet AK-47 mühimmatı, 5 doçka mühimmatı, 800 zagros mühimmatı ele geçirildi" denildi.