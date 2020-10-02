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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmatların ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandaların tespit ettikleri mağara ve sığınaklarda PKK'ya ait silah ve mühimmatların ele geçirildiği ifade edildi.
Bu silah ve mühimmatların Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından imha edildiği aktarılan açıklamada, "Arama-tarama faaliyetleri sonucunda 2 EYP, 1 SA-7 güdümlü füze, 1 lançer, 2 bin 143 adet 7,62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 3 bin adet AK-47 mühimmatı, 5 doçka mühimmatı, 800 zagros mühimmatı ele geçirildi" denildi.
Etiketler: milli savunma bakanlığı msb PKK Pençe-Kaplan OperasyonuSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 17:25
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