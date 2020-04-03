Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Yüksekova İlçesi Çamdalı Deresi içerisinde 8 ayrı noktada toprağa gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde üretimi, kurutulması ve hazırlanmasında kullanılan; 4 bin 500 litre asetik anhidrit maddesi, 3 adet pres makinası, 4 adet el telsizi, 3 adet kaynatma kazanı, 15 adet kurutma ocağı, 350 kilogram soda, 10 adet mala ve 12 adet tepsi ele geçirildi.