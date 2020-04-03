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Hakkari'de zehir tacirlerine ağır darbe
[Fotoğraf: TRT Haber]
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucuya yönelik çalışmaları sonucu, Yüksekova'da 8 ayrı noktada toprağa gizlenmiş 10 milyon lira değerinde uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Yüksekova İlçesi Çamdalı Deresi içerisinde 8 ayrı noktada toprağa gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde üretimi, kurutulması ve hazırlanmasında kullanılan; 4 bin 500 litre asetik anhidrit maddesi, 3 adet pres makinası, 4 adet el telsizi, 3 adet kaynatma kazanı, 15 adet kurutma ocağı, 350 kilogram soda, 10 adet mala ve 12 adet tepsi ele geçirildi.
Etiketler: son dakika uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 12:07
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