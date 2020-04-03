Bir Televizyon programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüsle mücadelede kapsamında alınan tedbirleri anlattı. Bakan Varank, "COVID-19'a yönelik aşı ve ilaç için desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18 milyon lira, bu fonu araştırmacılarımıza sağlıyoruz" dedi.

Varank, temel ihtiyaç maddeleri, enerji gibi kritik sektörlerde hayatın devam etmesi için üretimiin sürdürülmesi gerektiğene dikkat çekti.



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