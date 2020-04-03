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Varank: Aşı ve 14 ilaç projesine 18 milyon lira ayırdık
Bakan Varank, "COVID-19'a yönelik aşı ve ilaç için desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18 milyon lira, bu fonu araştırmacılarımıza sağlıyoruz" dedi.
Bir Televizyon programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüsle mücadelede kapsamında alınan tedbirleri anlattı. Bakan Varank, "COVID-19'a yönelik aşı ve ilaç için desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18 milyon lira, bu fonu araştırmacılarımıza sağlıyoruz" dedi.
Varank, temel ihtiyaç maddeleri, enerji gibi kritik sektörlerde hayatın devam etmesi için üretimiin sürdürülmesi gerektiğene dikkat çekti.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 12:05
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