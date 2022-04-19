Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 08:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakkari'de Eren Abluka-2 Operasyonu başladı
Hakkari’de 654 personelin katılımıyla Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu başlatıldı.
PKK terör örgütünü yurt içindeki varlığını sonlandırmak için başlatılan Eren Operasyonları sürüyor.
Hakkari’de Eren Abluka-2 Şehit Uzman Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 42’si operasyonel tim 654 personel görev alıyor.
Hakkari’de 654 personelin katılımıyla Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu başlatıldı. Operasyona dair detayları @trthaber muhabiri Anıl Yağcı aktardı.https://t.co/A9HP7POyeM pic.twitter.com/kNos3oKXWe— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 19, 2022
Geçen hafta Diyarbakır’da Abluka-1 Operasyonu başlatılmıştı. Operasyonda 650 personel görev aldı.
Etiketler: Eren Operasyonları Terörle Mücadele
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