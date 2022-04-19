Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 08:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 29'u aktif görevde 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün gizli sorumlularıyla kontörlü, sabit ve operasyonel hatlar kullanarak iletişim sağladıkları belirlenen ve haklarında örgüte üyelik ve iltisaklarını gösteren itirafçı, tanık beyanları olan 29'u aktif görevde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli operasyonların 19 ilde sürdürüldüğü belirtildi. Operasyonlarda şu ana kadar 30 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.
Etiketler: FETÖ
Son Haberler
- 09:07
- 09:14
- 08:50
- 08:43
- 08:31
Sıradaki Haber
2022 yılında 127 bin yasadışı giriş engellendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz