Güvenlik güçleri, bu yıl yurda yasa dışı yollardan giriş yapan 55 bin 267 kişiyi yakaladı. Düzensiz göçmenlerin 21 bin 87'si sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderildi.

Düzensiz göçmenlerinin Avrupa'ya geçiş güzergahlarından olan Türkiye'nin, düzensiz göç ile etkin mücadelesi kesintisiz sürüyor.

2016 yılından bugüne kadar 320 bin 172 yabancı sınır dışı edildi. Sadece bu yıl, 127 bin 256 yasa dışı giriş Türk güvenlik güçlerince engellendi. 2 bin 254 göçmen kaçakçısı hakkında işlem yapıldı. Ülke içinde yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 55 bin 267'ye ulaşırken, bunlardan 21 bin 87'si sınır dışı edildi.

Türkiye'de, düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin yapıldığı 25 geri gönderme merkezi bulunuyor. Bu merkezlerin toplam kapasitesi ise 16 bin. Daha etkin bir mücadele için mayıs ayına kadar geri gönderme merkezi sayısının 30'a, toplam kapasitenin de 20 bine çıkarılması hedefleniyor.

Kamu düzenini bozan veya suça karışan sığınmacılar da sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine alınıyor.

Türkiye'nin düzensiz göçmenleri ülkelerine gönderme oranı yüzde 50. Avrupa Birliği ise her 100 düzensiz göçmenden sadece 18'ini geri gönderebiliyor.

Haber: Yiğitcan Karatepe