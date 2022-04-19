İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün askeri gizli yapılanmasında sorumlu düzeyde olan ve askeri okullara öğrenci hazırladığı belirlenen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Erzurum ve Bayburt'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamını yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyette işlemleri süren şüphelilerin, örgütsel iletişime uygun periyodik olarak büfe, ankesör ve sabit hatlardan örgüt mensupları ile iletişim kurduğu tespit edildi.

Ayrıca bazı şüphelilerin, gizliliğe riayet edilerek toplantı organize ettikleri, örgüt mensubu sivil kişilere askeri öğrenciler ile gerçekleşen toplantılar için kendi evlerini kullandırdıkları, sabit hatlardan askeri öğrenciler ve asker şahıslarla irtibat sağladıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında halen aktif kamu personeli olanların da yer aldığı belirtildi.