Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 16:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakkari'de 56 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: MSB]
Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 3 çuval içerisinde 46 paket 47 kilo 500 gram toz eroin ve 8 kilo 500 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari hudut hattında jandarma ile müşterek gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 3 çuval içerisinde 46 paket 47 kilo 500 gram toz eroin ve 8 kilo 500 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Terör örgütünün en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha!" ifadelerine yer verildi.
Terör örgütünün en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 10, 2023
Hakkâri hudut hattında @Jandarma ile müşterek gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 3 çuval içerisinde 46 paket 47.500 gram toz eroin ve 8.500 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. pic.twitter.com/LGinw1OKHh
Etiketler: Hakkari Milli Savunma Bakanlığı Uyuşturucu
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