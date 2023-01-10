Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 15:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022'de emekli olanlara yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek
2022'de emekli olan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek.
Meclisten geçen 3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.
2022'de emekli olanlar da 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen ikramiye farklarından yararlanabilecek.
İkramiye, 1 kereye mahsus olarak yatırılacak.
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