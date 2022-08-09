Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 12:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'nin Yoncalı ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Yoncalı ilçesi kırsalında 09 Ağustos 2022 tarihinde, P-İHA, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli olarak, PÖH, JÖH ve jandarma komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı müşterek nokta operasyonunda; 4 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Eren operasyonları kapsamında bugün Batman'da da 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin turuncu kategoride olduğu bildirilmişti.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam edildiği vurgulandı.
Etiketler: Terörle Mücadele Eren Operasyonları
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