Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Yoncalı ilçesi kırsalında 09 Ağustos 2022 tarihinde, P-İHA, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli olarak, PÖH, JÖH ve jandarma komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı müşterek nokta operasyonunda; 4 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Eren operasyonları kapsamında bugün Batman'da da 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin turuncu kategoride olduğu bildirilmişti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam edildiği vurgulandı.