Bakan Soylu, 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nın 2'nci gününde büyükelçilere hitap etti.

Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde sıralanıyor:

Afganistan İran hattından Türkiye'ye giren eroin miktarında azalma var. Artık rotayı değiştirdiler. Türkiye'deki denetlemelerin etkili olduğunu düşünüyoruz.

Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Türkiye’de 100’e yakın terörist kaldı.

Göç meselesi bitmeyecektir daha farklı bir duruma doğru evrilecektir.

(Cemevlerinden) 8 bin 600 talep aldık ve şu ana kadar 5 bin 600 talebi karşıladık.