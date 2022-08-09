Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 11:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MİT'den terör örgütüne Gara darbesi: Üst düzey terörist etkisiz
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon düzenledi.
Operasyonda, PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu "Soro Amed" kod adlı Azad Yandı'nın arasında bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Irakın Kuzeyi MİT PKK/KCK Son Dakika Terörle Mücadele
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