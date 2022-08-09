Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 11:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç için başsağlığı mesajı
[AA (arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç için başsağlığı diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından şehidin ailesi için başsağlığı mesajı paylaştı.
mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Halil Koç'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Fuat Oktay Şehit
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