Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde icra edilen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda ayrıca, 2 piyade tüfeği, 1 el bombası ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi de ele geçirildi.