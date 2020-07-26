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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde icra edilen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonda ayrıca, 2 piyade tüfeği, 1 el bombası ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi de ele geçirildi.
Hakkâri/ Çukurca bölgesinde başarıyla icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist, 2 adet Piyade Tüfeği, 1 adet el bombası ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesiyle birlikte etkisiz hale getirildi.https://t.co/NOHyVrOUTA#MSB #TSK pic.twitter.com/9ZPiqh4JBb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2020
Etiketler: PKK'lı terörist hakkari çukurcaSon Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 17:39
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