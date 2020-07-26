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MSB: Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyoruz
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Milli Savunma Bakanlığı, "Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı.
MSB, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu sözlere yer verdi:
"Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır."
Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2020
Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır. pic.twitter.com/swoucdiiTE
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