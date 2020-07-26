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Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimi engellenerek, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişiminin önlendiğini açıkladı.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2020
Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/uQ2Pc4Jxxs
Bakanlığından Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle denildi:
"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz.
Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."
Etiketler: ypg son dakika PKK msb barış pınarıSon Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 12:46
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