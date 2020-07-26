Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişiminin önlendiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz.



Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/uQ2Pc4Jxxs — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2020

Bakanlığından Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz.

Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."