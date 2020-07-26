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Teröristler Rasulayn'da pazar yerini hedef aldı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da pazar yerinde tuzakladıkları EYP'yi patlatması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil de yaraladı.
Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesinde bir kez daha sivilleri hedef aldı.
Teröristlerin Rasulayn'daki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP’yi (el yapımı patlayıcı) patlatması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil de yaralandı.
Etiketler: ypg son dakika Rasulayn PKK msbSon Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 11:02
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