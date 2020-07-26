Sosyal medya teklifi Meclis Genel kurulunun gündemine geliyor. Teklife göre, günde 1 milyondan fazla kullanıcısı olan Twitter, Facebook gibi şirketler Türkiye'de temsilcilik açacak.

Temsilcilik açmayan şirketlere kademeli olarak yaptırım uygulanacak. Önce 10 milyon lira, sonraki aşamada 30 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek. Ardından 3 aylık reklam yasağı getirilecek.

Son aşamada internet bant erişimi mahkeme kararıyla yüzde 50'den yüzde 95'e kadar engellenebilecek.

Sosyal medya ağlarının Türkiye'deki temsilcileri önemli yükümlülükler üstlenecek. Kişilik haklarını ihlal edilenler, uygunsuz içeriğin kaldırılması ya da erişimin engellenmesi için bu temsilciye başvuracak.

Şikayetlerle ilgili olarak 6 ayda bir rapor yayınlanacak

Temsilci, başvuruya en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap verecek. Şikayetlerle ilgili olarak 6 ayda bir rapor yayınlayacak.

Cevap yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 5 milyon lira, rapor vermeyenlere 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak. Mahkeme kararına rağmen, 24 saat içinde uygunsuz içerikleri kaldırmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak.

Sosyal medya yasasının çıkarılmasının ardından Meclis'in tatile girmesi planlanıyor.