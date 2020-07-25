Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 208 bin 477'ye yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 921 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 16 kişi yaşamını yitirdi. 1103 kişinin iyileşmesiyle yeni tip koronavirüsü yenenlerin sayısı 208 bin 477'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.
Son 24 saatte 921 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 16 kişi yaşamını yitirdi. 43 bin 312 koronavirüs testi yapıldı. Bugün 1103 kişi COVID-19'u yendi.
Böylece Türkiye'de 4 milyon 532 bin 672 COVID-19 testi yapıldı. Vaka sayısı 225 bin 173'e yükseldi. 5 bin 596 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı ise 208 bin 477'ye yükseldi.
Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/tc4p7wA4Nr— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 25, 2020
Pnömonili hasta sayısının en çok arttığı ve azaldığı iller açıklandı
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında, "Son 1 haftada Pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursa olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli" ifadelerini kullandı.