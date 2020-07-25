Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Halil İnalcık' paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, Prof. Dr. Halil İnalcık'ın ölüm yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Eserleriyle tarihe ışık tutan 'hocaların hocası' Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan iletisinde, İnalcık'ın fotoğrafı ile "Batı, İstanbul'un fethini ve Ayasofya'yı hiç unutmadı." sözünün yer aldığı görsele de yer verdi.
Eserleriyle tarihe ışık tutan “hocaların hocası” Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/6Sxkj7hqQn— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 25, 2020
Etiketler: twitter recep tayyip erdoğan prof. dr. halil inalcıkSon Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 19:27
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