Amasya çevre yolunun açılışına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yöntemiyle katıldı.

Açılışın ardından çevre yolunda ilk sürüşü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: AA]

Seyahat süresi 30 dakikadan 7 dakikaya indi

11,3 kilometrelik çevre yoluyla transit geçiş Suluova-Amasya yolundan ayırıp, Amasya'nın güneybatısından geçerek Amasya-Turhal yoluna bağlandı.

Arazi şartlarının zorluğu nedeniyle güzergah boyunca toplam uzunluğu 3,3 kilometre olan 2 adet çift tüp tünel, 4 adet çift viyadük, 3 adet köprülü kavşak, 2 adet çift köprü ve 3 adet tek köprü olmak üzere 14 adet yapı inşa edildi.

Yolun aktif hale gelmesiyle yerel ve bölgesel trafiği barındıran mevcut şehir geçişi baypas edilerek, transit trafik şehir dışına alındı. Projeyle seyahat süresi 30 dakikadan 7 dakikaya inecek.

[Fotoğraf: AA]