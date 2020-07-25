Amasya Çevre Yolu'nda ilk sürüşü Bakan Karaismailoğlu yaptı
11,3 kilometre olan Amasya Çevre Yolu'nun açılışı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle gerçekleşti. Çevre yolunda ilk sürüşü Bakan Karaismailoğlu yaptı.
Amasya çevre yolunun açılışına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yöntemiyle katıldı.
Açılışın ardından çevre yolunda ilk sürüşü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gerçekleştirdi.
Seyahat süresi 30 dakikadan 7 dakikaya indi
11,3 kilometrelik çevre yoluyla transit geçiş Suluova-Amasya yolundan ayırıp, Amasya'nın güneybatısından geçerek Amasya-Turhal yoluna bağlandı.
Arazi şartlarının zorluğu nedeniyle güzergah boyunca toplam uzunluğu 3,3 kilometre olan 2 adet çift tüp tünel, 4 adet çift viyadük, 3 adet köprülü kavşak, 2 adet çift köprü ve 3 adet tek köprü olmak üzere 14 adet yapı inşa edildi.
Yolun aktif hale gelmesiyle yerel ve bölgesel trafiği barındıran mevcut şehir geçişi baypas edilerek, transit trafik şehir dışına alındı. Projeyle seyahat süresi 30 dakikadan 7 dakikaya inecek.