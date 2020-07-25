Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Soylu başkanlığında Mersin'de güvenlik toplantısı yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısı tamamlandı. Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü.
Valilik toplantı salonundaki programa İçişleri Bakanı Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Vali Ali İhsan Su, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Oğuz Bavbek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve ilgililer katıldı.
Basına kapalı şekilde yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda Soylu'nun yetkililerden bilgi aldığı öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Mersin süleyman soylu güvenlik toplantısıSon Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 21:19
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