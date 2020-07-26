Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas telefonda görüştü.

Abbas, görüşmede, Ayasofya Camii'nin ibadete açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Abbas, Erdoğan'a ve Türk milletine tebriklerini iletti, bu tarihi gelişmenin İslam alemi için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel gelişmeler de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteklerinin devam edeceğini söyledi.