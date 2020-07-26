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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Görüşmede Abbas, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı memnuniyetini dile getirdi, iki ülke arasındaki ilişki ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas telefonda görüştü.
Abbas, görüşmede, Ayasofya Camii'nin ibadete açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Abbas, Erdoğan'a ve Türk milletine tebriklerini iletti, bu tarihi gelişmenin İslam alemi için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel gelişmeler de ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteklerinin devam edeceğini söyledi.
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