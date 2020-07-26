Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"İlk hedef alınan kurumlarının başında MİT'in geliyor olması tesadüfi değildir"

Bilginin ve bilgiyi kullanmanın en etkili silaha dönüştüğü dönemde istihbaratın önemi çok daha artmıştır. Ülkemizin bir süredir verdiği tarihi mücadelede ilk hedef alınan kurumlarının başında MİT'in geliyor olması tesadüfi değildir. Türkiye en önemli kurumlarından biri olan MİT'in ayakta kalması sayesinde son dönemdeki imtihanlarından alnının akıyla çıkmıştır.

Fethin üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala İstanbul'un Türk milletinin ve Müslümanların elinde olmasının kabullenilemediğini görüyoruz. Ayasofya'yı ibadete açma sürecinde İstanbul'un 1453'ten beri süren Türk toprağı kimliğini sindirmekte zorlananlar olduğuna şahitlik ettik. Amacımız İstanbul'u dünyanın en güvenli şehirlerinden biri haline getirmektir.

MİT; PKK, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonları başarıyla yürütüyor. İstanbul'daki (MİT) bölge başkanlığımızın terör örgütlerinin eylem arayışları ve yabancı istihbarat kuruluşlarının casusluk girişimleriyle etkin şekilde mücadele edecek kapasitede olması büyük önem arz ediyor. Teşkilatımızın diğer güvenlik kurumlarımızla yakın iş birliği sayesinde İstanbul'da terör örgütlerinin eylem yapma kapasiteleri ciddi şekilde sınırlanmıştır. Stratejik istihbarat, terörle mücadele, istihbarata karşı koyma gibi konularda da İstanbul'daki çalışmalar ön plana çıkıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatımız, kriptoloji, siber, uydu, sinyal istihbaratı alanlarında dünya ölçeğinde çalışmalara imza atıyor.

Kaçırılan vatandaşlarının kurtarılması için bizden yardım talebinde bulunan ülke sayısı giderek artıyor. Son olarak bir İtalyan vatandaşının Somali'deki teröristlerin elinden kurtarılması ülkemizin gücünü göstermiştir. MİT'in çalışmalarıyla 100'ü aşkın FETÖ'cünün iadesi sağlanmıştır. Terör örgütleri mensupları artık biliyor ki dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin soluğu enselerindedir. PKK lider kadrosu adeta hareket edemez hale gelmiştir.

Libya'da siyasi çözüm yerine askeri yolları benimseyen darbeci Hafter'in ilerleyişinin durdurulmasında MİT'in sağladığı istihbari ve operasyonel destek oyun değiştirici role sahiptir. Dış istihbaratta giderek genişleyen etki alanımız sayesinde ülkemiz tüm platformlarda bölgesel ve küresel bir güç olarak yerini almaya başlamıştır.